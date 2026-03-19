Stabilität in dynamischen Zeiten – ein Thema, das aktuell viele bewegt

Beim Business Frühstück im Sparkassensaal der Wiener Neustädter Sparkasse durften wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Kooperationspartner Teil eines hochkarätigen Austauschs sein.

Rund 220 Unternehmer:innen aus der Region nutzten die Gelegenheit, um Einblicke von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr und Erste Bank Chef-Analyst Friedrich Mostböck zu erhalten.

Im Mittelpunkt standen zentrale Fragen unserer Zeit:

Welche Auswirkungen haben geopolitische Spannungen auf die Wirtschaft?

Wie entwickeln sich Märkte unter hoher Unsicherheit?

Und wie können Unternehmen jetzt klug reagieren?

Drei zentrale Takeaways:

Vernetztes Denken ist entscheidend – Wirtschaft, Handel und Sicherheit sind heute enger verbunden denn je.

Unsicherheit bleibt ein prägender Faktor – insbesondere geopolitische Konflikte beeinflussen Märkte spürbar.

Handelsintelligenz wird zum Erfolgsfaktor – Chancen erkennen und Risiken frühzeitig einschätzen.

Trotz volatiler Märkte bleibt laut Expert:innen eines wichtig: fundierte Entscheidungen statt kurzfristiger Reaktionen.

Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, wie wertvoll der Austausch zwischen Wirtschaft, Finanzwelt und Unternehmen ist.