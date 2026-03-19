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© Wiener Neustädter Sparkasse

Stabilität in dynamischen Zeiten – ein Thema, das aktuell viele bewegt

Wiener Neustadt

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Aktualisiert am 19.03.2026

Beim Business Frühstück im Sparkassensaal der Wiener Neustädter Sparkasse durften wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Kooperationspartner Teil eines hochkarätigen Austauschs sein.

Rund 220 Unternehmer:innen aus der Region nutzten die Gelegenheit, um Einblicke von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr und Erste Bank Chef-Analyst Friedrich Mostböck zu erhalten.

Im Mittelpunkt standen zentrale Fragen unserer Zeit:

Welche Auswirkungen haben geopolitische Spannungen auf die Wirtschaft?

Wie entwickeln sich Märkte unter hoher Unsicherheit?

Und wie können Unternehmen jetzt klug reagieren?

Drei zentrale Takeaways:

  • Vernetztes Denken ist entscheidend – Wirtschaft, Handel und Sicherheit sind heute enger verbunden denn je.
  • Unsicherheit bleibt ein prägender Faktor – insbesondere geopolitische Konflikte beeinflussen Märkte spürbar.
  • Handelsintelligenz wird zum Erfolgsfaktor – Chancen erkennen und Risiken frühzeitig einschätzen.

Trotz volatiler Märkte bleibt laut Expert:innen eines wichtig: fundierte Entscheidungen statt kurzfristiger Reaktionen.

Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, wie wertvoll der Austausch zwischen Wirtschaft, Finanzwelt und Unternehmen ist.

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© Wiener Neustädter Sparkasse V.l.: WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, Leiter Corporate Banking Jürgen Posch, Präsidentin des Sparkassenvereins Andrea Klemm, Head of Group Reserach Erste Group Friedrich Mostböck, Leiterin Retail-Kommerz Marion Rehberger-Horvath, Vorstandsdirektor Klaus Lehner, Vorstandsdirektor Christian Spitzer und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Christian Oberger