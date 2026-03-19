Stabilität in dynamischen Zeiten – ein Thema, das aktuell viele bewegt
Wiener Neustadt
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Beim Business Frühstück im Sparkassensaal der Wiener Neustädter Sparkasse durften wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Kooperationspartner Teil eines hochkarätigen Austauschs sein.
Rund 220 Unternehmer:innen aus der Region nutzten die Gelegenheit, um Einblicke von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr und Erste Bank Chef-Analyst Friedrich Mostböck zu erhalten.
Im Mittelpunkt standen zentrale Fragen unserer Zeit:
Welche Auswirkungen haben geopolitische Spannungen auf die Wirtschaft?
Wie entwickeln sich Märkte unter hoher Unsicherheit?
Und wie können Unternehmen jetzt klug reagieren?
Drei zentrale Takeaways:
- Vernetztes Denken ist entscheidend – Wirtschaft, Handel und Sicherheit sind heute enger verbunden denn je.
- Unsicherheit bleibt ein prägender Faktor – insbesondere geopolitische Konflikte beeinflussen Märkte spürbar.
- Handelsintelligenz wird zum Erfolgsfaktor – Chancen erkennen und Risiken frühzeitig einschätzen.
Trotz volatiler Märkte bleibt laut Expert:innen eines wichtig: fundierte Entscheidungen statt kurzfristiger Reaktionen.
Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, wie wertvoll der Austausch zwischen Wirtschaft, Finanzwelt und Unternehmen ist.