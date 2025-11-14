Stammtisch der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure in Hollabrunn

Auf Einladung von Bezirksvertrauensfrau Manuela Seidl fand der Stammtisch der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure im Lokal „Haberei“ in Hollabrunn statt. Zahlreiche Unternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit zum Austausch.

Innungsmeisterin Anita Schmidt und Landesinnungsgeschäftsführer Mag. Heinrich Schmid informierten über aktuelle Entwicklungen in der Branche. Themen waren unter anderem die Anwendung von Nagelspangen in der Fußpflege, die neue Verordnung zur Heilmassage, rechtliche Hinweise zu Social Media, das Gütesiegel für Meisterbetriebe sowie Neuerungen auf der Homepage der Innung.

Bezirksvertrauensfrau Manuela Seidl betonte die Bedeutung des Stammtisches als Plattform für Information und Vernetzung: „Mir ist es wichtig, dass dieser Rahmen auch Raum für Gespräche über aktuelle Themen und den Erfahrungsaustausch bietet und wir uns als wertschätzende Kollegen sehen“

© WKNÖ 1. v.r. Landesinnungsgeschäftsführer Heinrich Schmid, 2. v.r. Innungsmeisterin Anita Schmidt, 6.v.r Bezirksvertrauensfrau Manuela Seidl mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer



