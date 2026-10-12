Stammtisch fördert Austausch in der Region

Die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker der Region trafen sich auf Initiative von Bezirksvertrauensmann Matthias Gruber zum Stammtisch im Café ZeitWeis in St. Veit an der Gölsen. Neben Informationen zu aktuellen Entwicklungen in der Landesinnung standen vor allem der Erfahrungsaustausch sowie die Vernetzung der Betriebe im Mittelpunkt des Abends. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und sich über branchenspezifische Herausforderungen auszutauschen.

© Birgit Schildböck Unternehmer Daniel Kerschner, Patrick Lurger von der Schafhauser GmbH, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Bezirksvertrauensmann und Unternehmer Matthias Gruber, Franz Kessel von der Kollar GmbH, Hannes Buder von der Janisch GmbH sowie Unternehmer Kurt Feichtinger mit Monika Feichtinger.