Statt „Tag der offenen Tür“ dieses Mal „Sautanz“ in der LBS Geras

Dieses Mal hieß es in der Landesberufsschule Geras nicht „Tag der offenen Tür“ sondern Handwerk trifft Tradition und aus diesem Anlass wurde zum „Sautanz“ geladen. Der Waldviertler „Sautanz“ ist ein traditionelles Schlachtfest, bei dem das gesamte Schwein vollständig verarbeitet wird.

Unter den zahlreichen Besucher:innen war auch eine große Abordnung aus dem Bezirk Gmünd und auch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber besuchte die LBS Geras.

Bereits am Vormittag nahmen 120 Jugendliche an der Führung durch die Schule teil, um die verschiedenen Lehrberufe kennenzulernen: Einzelhandelskaufmann/frau; Friseur:in/Stylist:in; Gastronomiefachmann/frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau, Verwaltungsassistent: in und Assistentin:in der Sicherheitsverwaltung.

Berufsschuldirektor Claus Tampier freute sich über das große Interesse an der Schule und auch über die vielen Besucher:innen beim „Sautanz“.