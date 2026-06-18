Steuerinfoveranstaltung in der Bezirksstelle Hollabrunn: Praxisnahe Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer vom FA Weinviertel

In der WKNÖ Bezirksstelle Hollabrunn fand kürzlich eine Steuerinfoveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt Weinviertel statt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle steuerliche Fragen und praktische Abläufe im steuerlichen Unternehmensalltag aus erster Hand zu informieren.

Im Mittelpunkt standen wichtige Themen wie z.B. die verschiedenen Gewinnermittlungsarten, die Ist- und Soll-Besteuerung, Basispauschalierung und Kleinunternehmerpauschalierung sowie die Nutzung von FinanzOnline. Darüber hinaus wurde erklärt, wann die Formulare E1, E1a und E1a-K im jeweiligen Fall zur Anwendung kommen.

Mag. Sonja Engel-Schöbinger und Marianne Aschauer vom Finanzamt Österreich, Dienststelle Weinviertel, vermittelten die Inhalte anschaulich, verständlich und mit starkem Praxisbezug. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten wertvolle Hinweise für die Umsetzung im betrieblichen Alltag und konnten konkrete Fragen direkt mit den Expertinnen besprechen.