Steueroptimal durch das Jahr 2026: Hochkarätiger Vortrag im Haus der Wirtschaft

Großer Andrang und reges Interesse herrschten bei der Veranstaltung „Steueroptimal durch das Jahr 2026“, die im Haus der Wirtschaft Mödling stattfand. Die beiden Steuerberater Caroline Huemer und Manfred Kotlik von KPS Partner (Guntramsdorf) boten den Besucherinnen und Besuchern fundierte Einblicke in aktuelle steuerliche Entwicklungen sowie praxisnahe Tipps für Unternehmen und Selbstständige.

Ein besonderer Schwerpunkt des Vortrags lag auf der Betriebsprüfung von Unternehmen. Die beiden Experten gewährten spannende Einblicke in Abläufe, häufige Fehlerquellen sowie konkrete Strategien zur optimalen Vorbereitung. Ergänzt wurde das Programm durch praxisorientierte Tipps und Tricks aus der Beratung sowie durch einen Überblick über aktuelle gesetzliche Neuerungen – darunter das Mieten-Wertsicherungsgesetz.

Für großes Interesse sorgte auch der Programmpunkt „steuerliche Mythen aus der Beratungspraxis“, bei dem verbreitete Irrtümer aufgegriffen und verständlich aufgeklärt wurden.

WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller zeigte sich begeistert von der Veranstaltung: „Mit KPS Partner ist es uns gelungen, wiederholt absolute Experten nach Mödling zu holen, die komplexe steuerliche Themen verständlich und praxisnah vermitteln. Die Kombination aus aktuellen Neuerungen, konkreten Einblicken in die Betriebsprüfung und wertvollen Tipps für den Unternehmensalltag macht diese Veranstaltung besonders wertvoll für unsere Betriebe.“

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr die Bedeutung aktueller steuerlicher Information für Unternehmerinnen und Unternehmer und bot gleichzeitig eine ideale Plattform für Austausch und Vernetzung.