Steuertipps für Unternehmen

Unter dem Motto „Steuertipps zum Jahresende – Wer nicht aufpasst, zahlt drauf“ veranstaltete die WKNÖ-Bezirksstelle Baden in Kooperation mit der Steuerberatung Pfeilgrau einen spannenden Infoabend für Gewerbetreibende des Bezirks Baden. Paul Heissenberger, Harald Schachl und Jürgen Sykora boten zahlreiche praxisnahe Beispiele, um teure Fehler bei Steuern, Sozialversicherung und Personalverrechnung zu vermeiden und Vorteile zu lukrieren. Die zahlreich erschienenen Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten den weiteren Abend intensiv zum Netzwerken.

© WKNÖ V.l.: Harald Schachl (Pfeilgrau), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Jürgen Sykora (Pfeilgrau), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und Paul Heissenberger (Pfeilgrau) freuten sich über das große Interesse an der Steuerveranstaltung.