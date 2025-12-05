Steuertipps zum Jahresende: Expertenvortrag in der WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld

Das Informations-Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich über die Jahre hinweg als Service-Fixpunkt etabliert: Bereits beim Frühstück werden die Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Lilienfeld mit relevanten Informationen zu aktuellen Themen in ihrer Bezirksstelle versorgt. Dieses Jahr konnte WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Andrea Prozek, Leiterin der Finanzpolitik begrüßen. Sie informierte die Unternehmerinnen und Unternehmer über wertvolle Steuertipps zum Jahresende.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold mit Finanz-Expertin Andrea Prozek und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner