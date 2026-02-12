Stone4you gewinnt Designpreis

Vor 25 Jahren gründete Georg Leeb seinen Steinmetzbetrieb in Hollabrunn. Was damals als kleiner Handwerksbetrieb begann, ist heute ein erfolgreiches Unternehmen mit 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Ein Highlight in der Unternehmensgeschichte ist der Designpreis, den Georg Leeb kürzlich entgegennehmen durfte. Vergeben wird dieser Preis jährlich im Rahmen der Bildungswoche der Steinmetze, die heuer vom 20. bis 23. Jänner in Traunkirchen stattfand. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch handwerkliche Qualität, hohe Gestaltungskraft und eine zeitgemäße Anwendung von Naturstein überzeugen.

Der unternehmerische Weg ist auch von Erfahrungen geprägt, die zunächst nicht von Erfolg gekrönt waren. So gründete Georg Leeb im Jahr 2008, ein Unternehmen in Tschechien.. „Das war damals nicht sehr erfolgreich“, erzählt er heute mit einem Lächeln. Die dabei geknüpften Kontakte erwiesen sich jedoch als nachhaltig: Über eine dieser Verbindungen kam es Jahre später zu jenem Auftrag, der nun mit dem Designpreis ausgezeichnet wurde. „Im Leben kommt eben alles zurück“, schmunzelt Leeb.

Besonders stolz ist der Unternehmer darauf, dass der Betrieb diesen Preis erstmals mit dem ersten Platz gewinnen konnte. „Wir haben bei diesem österreichweit ausgeschriebenen Award bereits mehrfach Auszeichnungen erhalten, aber der erste Platz ist eine Premiere. Darauf sind wir sehr stolz“, betont Georg Leeb. Sein Dank gilt vor allem seinem Team: „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, die dieses Projekt perfekt umgesetzt haben.“

Ein zentrales architektonisches Element des prämierten Projekts ist eine frei geschwungene Treppe aus kroatischem Kalkstein, die zwei Geschosse miteinander verbindet und sowohl handwerklich als auch gestalterisch ein besonderes Highlight darstellt.

© WKNÖ Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Sebastian Leeb, Georg und Alexandra Leeb, FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky



