Straßer Wirtschaft im Dialog
Straß im Straßertale
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Aktualisiert am 03.06.2026
Der Business Cocktail, ein bereits etabliertes Netzwerkformat für Unternehmer:innen der Region, machte erstmals Station in Straß im Straßertale. Im stilvollen Ambiente des Kaiser´s Hof trafen sich die Wirtschaftstreibenden der Gemeinde, um Kontakte zu knüpfen, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und den persönlichen Austausch zu pflegen.
Bürgermeister Martin Leuthner und Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann freuten sich über das große Interesse. „Ein lebendiges Wirtschaftsnetzwerk ist ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung unserer Region. Der WKNÖ-Business Cocktail bietet dafür genau den richtigen Rahmen,“ betont Hagmann.