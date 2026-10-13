Strom clever nutzen - Kosten senken

Wie können Unternehmen ihren Stromverbrauch reduzieren und Energiekosten senken? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Informationsabends in Tullnerbach. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich, die „Region“ Zukunftsraum Wienerwald und die Marktgemeinde Tullnerbach zeigten gemeinsam mit Fachleuten konkrete Handlungsmöglichkeiten für Betriebe auf. Die zentrale Botschaft: Wer versteht, wann, wo und wie viel Strom im Unternehmen verbraucht wird, kann gezielt Verbesserungen umsetzen. Verbrauchsdaten helfen dabei, große Stromverbraucher und vermeidbare Leistungsspitzen zu erkennen. Bereits einfache organisatorische Maßnahmen, etwa das zeitversetzte Einschalten von Geräten oder das Abschalten ungenutzter Anlagen, können Kosten senken.

Fritz Brandstetter erläuterte die Grundlagen einer systematischen Verbrauchsanalyse und gab praktische Hinweise zum effizienten Stromeinsatz. Jürgen Schlögl von der Wirtschaftskammer Niederösterreich stellte geförderte Beratungsangebote vor, die Unternehmen bei der Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen unterstützen. Christoph Strasser von Collective Energy zeigte Möglichkeiten auf, Verbrauchsoptimierung, Photovoltaik, Speicher und gemeinschaftliche Energienutzung miteinander zu verbinden.

© zVg v.l. Alexander Oswald, Fritz Brandstetter, Christoph Strasser, Jürgen Schlögl, Ramazan Serttas, Herwig Kolar



