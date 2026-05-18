Struktur, Steuerung und Wirkung für Unternehmen in der Region

Diesem Ziel hat sich Unternehmensberater Carlos Trejo aus Ebreichsdorf mit seinem Unternehmen DDM – Data Driven Management verschrieben. Der berufliche Weg des gebürtigen Mexikaners ist international geprägt und verbindet langjährige Erfahrung in Industrieunternehmen mit Verantwortung in Management, Finanzen und operativer Steuerung. „Mit meiner Erfahrung verhelfe ich Unternehmen zu mehr Klarheit, besseren Entscheidungen und spürbarer Wirkung“, so Trejo anlässlich seines Besuchs in der WKNÖ Bezirksstelle Baden und ergänzt: „Ich helfe, wenn Prozesse nicht sauber greifen, Zahlen keine Orientierung geben oder Digitalisierung und KI praxistauglich wirken sollen.“ Die neuen Technologien werden dort genutzt, wo Prozesse unnötig Zeit kosten, Informationen verstreut sind oder Entscheidungen zu lange dauern.

www.datadrivenmanagement.at