Stutzig & Hacker Hausbetreuung - Eröffnung neue Betriebsstätte in Klosterneuburg

Stutzig & Hacker freut sich, die Eröffnung seiner neuen Betriebsstätte in Klosterneuburg bekanntzugeben. Am neuen Standort werden künftig ein weiteres Lager sowie das Büro für die Grünflächenbetreuung geführt. Mit der neuen Niederlassung stärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz und schafft optimale Voraussetzungen für eine noch effizientere Betreuung. „Mit der neuen Betriebsstätte können wir unsere Leistungen für unsere Kund:innen weiter ausbauen und noch schneller und flexibler reagieren“, betont die Geschäftsführung. Die Eröffnung markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens und unterstreicht den Anspruch von Stutzig & Hacker, hochwertige Dienstleistungen im Bereich Grünflächenpflege und infrastruktureller Betreuung zu bieten. WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel begrüßten mit Bürgermeister Christoph Kaufmann den Betrieb in Klosterneuburg mit einer Urkunde und wünschten dem Familienunternehmen weiterhin viel Erfolg.

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stutzig-hacker.at