Süße Handwerkskunst bei Konditormeister Michael Schnalzer-Beiglböck

Der Vorstand der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt besuchte im Rahmen seiner regelmäßigen Betriebsbesuche zwei engagierte Unternehmer, die mit Leidenschaft und Innovationskraft ihre Branchen prägen.

Erster Halt war bei Konditormeister Michael Schnalzer-Beiglböck in Wiesmath. Der Einzelunternehmer betreibt in der Rosengasse eine kleine, aber feine Backstube, in der er mit höchster Präzision und Kreativität exklusive Torten und Mehlspeisen fertigt.

Seine Produkte sind weit über die Region hinaus gefragt – Lieferungen erfolgen nicht nur im Raum Wiener Neustadt, sondern auch international. Beim Besuch gewährte Michael spannende Einblicke in seinen Arbeitsalltag und zeigte, wie viel Leidenschaft und handwerkliches Können in jeder einzelnen Torte steckt.