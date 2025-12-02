"Summer Cocktail“ der Klosterneuburger Jungen Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft

Bei herrlichem Sommerwetter lud die Junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft Klosterneuburg ihre UnternehmerInnen zum Sommerausklang ins Uptown ein.

Unter dem Motto „Summer Cocktail“ konnten bei sommerlichen Snacks und Drinks, sowie lässiger Atmosphäre, genetzwerkt und neue Kontakte geknüpft werden. Auch ein Dankeschön an das Uptowner-Team von Martina Polndorfer, Christian Wopienka und Sascha Aloy für die freundliche und hilfsbereite Unterstützung, damit es zu einem gelungenen Abend wurde.