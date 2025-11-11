Sun Style – perfekt gebräunt & top gestylt in Krems

Power-Unternehmerin Christina Scheubrein bündelt ihre Kräfte. Dafür hat sie ihr Sonnenstudio „Sun Set“ von der Gartenaugasse auf den Südtirolerplatz verlegt und betreibt dieses nun direkt neben ihrem beliebten Friseurgeschäft „Salon Couture“. Die gelungene Kombination dieser beiden Geschäftsbereiche wird auch im neuen Außenauftritt als „Sun Style Studio“ sichtbar.

Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck besuchte Christina Scheubrein bei der Eröffnung des neuen Standortes und dankte ihr bei dieser Gelegenheit auch für ihr Engagement für die Junge Wirtschaft Krems.

www.sunstylestudio.at