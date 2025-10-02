SUN21-Hausmesse: Innovation und Information für die Energiezukunft

Das regionale Energieunternehmen SUN21 öffnete am 19. und 20. September 2025 die Türen seines Standorts in Wolkersdorf für eine zweitägige Hausmesse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über moderne Energielösungen zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen eines der führenden Photovoltaik-Anbieter der Region zu werfen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen praxisnahe Einblicke in Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Großspeicher und Klimaanlagen. Die SUN21-Expertinnen und -Experten standen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung und zeigten, wie nachhaltige Energiekonzepte in der Praxis funktionieren. Das Unternehmen, das bereits über 800 Photovoltaikanlagen installiert hat, präsentierte sich als Vorreiter in Sachen Energieautarkie: Das Firmenareal läuft heute nahezu vollständig mit selbst erzeugtem Sonnenstrom.

Wirtschaftskammer gratuliert zum Engagement

Im Rahmen der Hausmesse gratulierte auch Gernot Wiesinger, der neue Obmann der Bezirksstelle Mistelbach, dem SUN21-Team zu seinem Engagement für die regionale Energiewende: „SUN21 zeigt, wie innovative Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Region beitragen können“, so Wiesinger.

Starke Impulse für die Region

Mit rund 40 Mitarbeitenden an zwei Standorten – leistet SUN21 einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien im Weinviertel. Die Hausmesse bot nicht nur Technik zum Anfassen, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie und förderte den Austausch zwischen Unternehmen, Kundinnen und Kunden sowie Interessierten aus der Region.

Nähere Infos zum Unternehmen unter www.sun21.at