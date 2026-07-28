Swarco ehrt Mitarbeiter

Mit einem gemeinsamen Essen ehrte die M. Swarovski GmbH langjährigen Mitarbeiter der Jubiläumsjahrgänge 2025 und 2026.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Dr. Tomasz Burghardt (nicht am Foto) und Andreas Leimhofer ausgezeichnet, für zwanzig Jahre Andreas Pöcksteiner, Jürgen Höller und Leopold Weichinger.

Die Gratulationen überbrachten die Vice Presidents Peter Tomazic und Harald Mosböck sowie Geschäftsführer Konstantin Niederer. Seitens der Wirtschaftskammer Amstetten nahm Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner teil und würdigte die Verdienste der Jubilare.

Mit der Feier unterstreicht M. Swarovski die Bedeutung von Erfahrung, Verlässlichkeit und Know-how für die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Die Geehrten stehen stellvertretend für gelebte Teamarbeit, Engagement und die Weitergabe von Wissen an neue Kolleginnen und Kollegen.





© Swarco V.l.: Leopold Weichinger, Petra Labenbacher, Konstantin Niederer (Geschäftsleitung), Andreas Pöcksteiner, Peter Tomazic (Vice President Production R&D), Harald Mosböck (Vice President Sales), Jürgen Höller, WK Leiter Andreas Geierlehner und Andreas Leimhofer.



