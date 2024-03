"Sweetbar" in Hollabrunn eröffnet

Im März hat Daniel Djordjevic seine „Sweetbar“ in der Sparkassegasse in Hollabrunn eröffnet. Liebhaber von süßen Köstlichkeiten können sich in der Sweetbar durch das vielfältige Angebot aus süßen Kebabs und Churros mit diversen Früchten und verschiedenen Topings sowie einer Auswahl an Palatschinken, Sweetbowls und Softeis durchkosten.

Auch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, der sich über den Neuzugang in der Sparkassegasse freute, schmeckte die süße Köstlichkeit ausgezeichnet.