Tag der offenen Autobustüre

Der Bus der Marke Setra bietet Platz für 54 Reisende, sowie ein fahrendes Bistro mit 16 Sitzplätzen. Es ist der modernste Bistro-Bus nicht nur in der Flotte der Firma Edtbrustner sondern Österreichweit.

Die äußerst sympathische Moderation dieses Events wurde vom Chef Simon Edtbrustner selbst durchgeführt, mitsamt einer Segnung durch den örtlichen Pfarrer. Ebenso wurde der zukünftige Chauffeur dieses Busses vorgestellt. Hans ist seit langen Jahren in Betrieb und hat sogar seinen Pensionsantritt verschoben, um die Möglichkeit zu haben, diesen besonderen Bus zu fahren. Gemeinsam mit seiner Gattin Brigitte, die die gastronomische Betreuung im Bistrobus übernimmt, während Hans am Lenkrad sitzt, freut er sich auf die erste Ausfahrt mit diesem Luxusbus, die ins Blaue führt.

Für den Bus wird es einen eigenen Katalog geben.

„Alles in allem ein Vorzeigebetrieb mit unglaublich motivierten Mitarbeitern – und ich wünsche allen Fahrern und Fahrgästen allzeit gute Fahrt, und der Familie Edtbrustner viele zufriedene Fahrgäste“, so WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.