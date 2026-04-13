„Tag des High-Tec Lehrlings“: Niederösterreichs Metallgewerbe macht Lust auf Lehre

Ein Pepper-Roboter fordert die Jugendlichen gleich einmal auf, mit ihm ein Berufsquiz zu spielen. In der Schmiedewerkstatt sprühen die Funken. Aus Rohren wird ein Herz geformt, aus verschiedenen Blechen ein Elefant gebastelt. Das alles und zahlreiche weitere Aktivitäten konnten rund 220 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ im WIFI St. Pölten erleben und ausprobieren – und sich zugleich spannende Infos rund um und Lust auf eine Lehre im niederösterreichischen Metallgewerbe holen. „Wer eine Lehre absolviert, hat für sein berufliches Leben eine perfekte Basis gelegt“, betonte Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Gold für Fabian Honeder, Tim Hag und Hannes Danzinger

In drei Berufen – Elektro- und Gebäudetechnik, Mechatronik und Metalltechnik - konnte Niederösterreichs besten Nachwuchskräften gleich live beim Landeslehrlingswettbewerb über die Schulter geblickt werden. Die Ergebnisse:

Elektro- und Gebäudetechnik:

1. Platz: Fabian Honeder/Ausbildungsbetrieb Martin Klamert e.U. (Grainbrunn; Bez. Zwettl)

2. Platz: Niklas Neurauter/Ausbildungsbetrieb Gottwald GmbH & Co KG (Melk)

3. Platz: Dominik Aigner/Ausbildungsbetrieb Landsteiner GmbH (Amstetten)

Mechatronik:

1. Platz: Tim Hag/Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH (Groß-Siegharts/Bez. Waidhofen/Thaya)

2. Platz: Julian Brandner/Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH (Groß-Siegharts/Bez. Waidhofen/Thaya)

3. Platz: Raphael Punz/Ausbildungsbetrieb Welser Profile Austria GmbH (Ybbsitz/Bez. Amstetten)

Metalltechnik:

1. Platz: Hannes Danzinger/Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz GmbH (Dobersberg; Bez. Waidhofen/Thaya)

2. Platz: Kevin Marek/Ausbildungsbetrieb Kranawetter & Heiß Metallbau GesmbH (St. Pölten)

3. Platz: David Aigner/Ausbildungsbetrieb Metallbau Sonnleitner e.U. (Böheimkirchen; Bez. St. Pölten)

Lehre ist internationales Vorzeigemodell

Die Lehre mit ihrer Kombination von praxisorientierter Ausbildung in den Betrieben und der theoretischen Wissensvermittlung in den Berufsschulen sei ein absolutes Erfolgsmodell, das international als Vorbild gelte, waren sich WKNÖ-Spartenobmann Flicker, der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk Manfred Denk, Dietmar Hudsky von der Bildungsdirektion NÖ und Walter Trachsler von Netz NÖ im Rahmen eines Podiumgesprächs einig. Sie biete jungen Menschen hervorragende und vielfältige Berufschancen, die Leistungen der Lehrlinge verdienten höchste Anerkennung. Niederösterreichs Wirtschaft brauche engagierte und bestens qualifizierte Fachkräfte.

Der Energieversorger EVN war als Hauptsponsor der Veranstaltung ebenso wie die WKNÖ-Bildungsabteilung mit einem eigenen Info-Stand vertreten. Insgesamt konnten von den Schülerinnen und Schülern beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ 13 Berufe aus Niederösterreichs Metallgewerbe über Wett- und Schaubewerbe, Informationsstände und verschiedene Präsentationen erlebt und kennengelernt werden:

Elektrotechnik – Elektrotechnik und Gebäudetechnik

Fahrradmechatronik

Fahrzeugbautechnik

Installations- und Gebäudetechnik

Kälteanlagentechnik

Karosseriebautechnik

KFZ-Technik

Mechatronik

Metalltechnik

Land- und Baumaschinentechnik

Luftfahrzeugtechnik

Schmiedetechnik

Spenglereitechnik

© Josef Bollwein Rund 220 Schülerinnen und Schüler informierten sich beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ über spannende und zukunftsträchtige Berufschancen im niederösterreichischen Metallgewerbe.

© Josef Bollwein Gold für Hannes Danzinger! (v.l.): Bundesspartenobmann Manfred Denk (Gewerbe und Handwerk), Walter Trachsler (Netz NÖ), Landesinnungsmeister-Stellvertreter Matthias Jansch (Metalltechnik NÖ), Sieger Hannes Danzinger, Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ) und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ)

© Josef Bollwein Tolle Leistungen prägten den gesamten Wettbewerb! Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ), Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ), der Drittplatzierte David Aigner, Sieger Hannes Danzinger, Silber-Gewinner Kevin Marek, Landesinnungsmeister-Stellvertreter Matthias Jansch (Metalltechnik NÖ), Bundesspartenobmann Manfred Denk (Gewerbe und Handwerk) und Walter Trachsler von Netz NÖ (2.Reihe v. l.) mit den weiteren Teilnehmern am Landeslehrlingswettbewerb

© Josef Bollwein Herzliche Gratulationen zum Sieg für Fabian Honeder (v.l.): Bundesspartenobmann Manfred Denk (Gewerbe und Handwerk), Walter Trachsler (Netz NÖ), Martin Klamert (Ausbildungsbetrieb Martin Klamert e.U.), Sieger Fabian Honeder, Landesinnungsmeister-Stellvertreter Günther Kober (Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker NÖ), Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ) und Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ)

© Josef Bollwein Der Wettbewerb zeigte höchstes Ausbildungsniveau der Fachkräfte von morgen! Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ), Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ), der Drittplatzierte Dominik Aigner, Martin Klamert (Ausbildungsbetrieb Martin Klamert e.U.) mit Sieger Fabian Honeder, Silber-Gewinner Niklas Neurauter, Landesinnungsmeister-Stellvertreter Günther Kober (Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker NÖ), Walter Trachsler (Netz NÖ) und Bundesspartenobmann Gewerbe und Handwerk Manfred Denk (2.Reihe v. l.) mit den weiteren Teilnehmern am Landeslehrlingswettbewerb

© Josef Bollwein Jubel für Sieger Tim Hag (v.l.): Ewald Dangl (Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH), Walter Trachsler (Netz NÖ), Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ), Sieger Tim Hag, Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ), Landesinnungsmeister Andreas Kandioler (Mechatroniker NÖ) und Bundesspartenobmann Manfred Denk (Gewerbe und Handwerk)





© Josef Bollwein Niederösterreichs Nachwuchs-Mechatroniker glänzten mit ihrem Wissen und Können! (2.Reihe v. l.): Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ), Bundesspartenobmann Manfred Denk (Gewerbe und Handwerk), Dietmar Hudsky (Bildungsdirektion NÖ), der Drittplatzierte Raphael Punz, Sieger Tim Hag mit Ewald Dangl (Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH), Silber-Gewinner Julian Brandner, Landesinnungsmeister Andreas Kandioler (Mechatroniker NÖ) und Walter Trachsler (Netz NÖ) mit den weiteren Teilnehmern am Landeslehrlingswettbewerb

© Josef Bollwein Großer Jubel um den „Tag des High-Tec Lehrlings“ der NÖ Metallgewerbe und die hervorragenden Leistungen bei den Landeslehrlingswettbewerben

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