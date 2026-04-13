„Tag des High-Tec Lehrlings“: Niederösterreichs Metallgewerbe macht Lust auf Lehre
220 Schülerinnen und Schüler konnten 13 Berufe live erleben – Hervorragende Leistungen bei den Landeslehrlingswettbewerben der Elektrotechnik, Mechatronik und Metalltechnik
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Ein Pepper-Roboter fordert die Jugendlichen gleich einmal auf, mit ihm ein Berufsquiz zu spielen. In der Schmiedewerkstatt sprühen die Funken. Aus Rohren wird ein Herz geformt, aus verschiedenen Blechen ein Elefant gebastelt. Das alles und zahlreiche weitere Aktivitäten konnten rund 220 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ im WIFI St. Pölten erleben und ausprobieren – und sich zugleich spannende Infos rund um und Lust auf eine Lehre im niederösterreichischen Metallgewerbe holen. „Wer eine Lehre absolviert, hat für sein berufliches Leben eine perfekte Basis gelegt“, betonte Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).
Gold für Fabian Honeder, Tim Hag und Hannes Danzinger
In drei Berufen – Elektro- und Gebäudetechnik, Mechatronik und Metalltechnik - konnte Niederösterreichs besten Nachwuchskräften gleich live beim Landeslehrlingswettbewerb über die Schulter geblickt werden. Die Ergebnisse:
Elektro- und Gebäudetechnik:
- 1. Platz: Fabian Honeder/Ausbildungsbetrieb Martin Klamert e.U. (Grainbrunn; Bez. Zwettl)
- 2. Platz: Niklas Neurauter/Ausbildungsbetrieb Gottwald GmbH & Co KG (Melk)
- 3. Platz: Dominik Aigner/Ausbildungsbetrieb Landsteiner GmbH (Amstetten)
Mechatronik:
- 1. Platz: Tim Hag/Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH (Groß-Siegharts/Bez. Waidhofen/Thaya)
- 2. Platz: Julian Brandner/Ausbildungsbetrieb Test-Fuchs GmbH (Groß-Siegharts/Bez. Waidhofen/Thaya)
- 3. Platz: Raphael Punz/Ausbildungsbetrieb Welser Profile Austria GmbH (Ybbsitz/Bez. Amstetten)
Metalltechnik:
- 1. Platz: Hannes Danzinger/Ausbildungsbetrieb Metalltechnik Kainz GmbH (Dobersberg; Bez. Waidhofen/Thaya)
- 2. Platz: Kevin Marek/Ausbildungsbetrieb Kranawetter & Heiß Metallbau GesmbH (St. Pölten)
- 3. Platz: David Aigner/Ausbildungsbetrieb Metallbau Sonnleitner e.U. (Böheimkirchen; Bez. St. Pölten)
Lehre ist internationales Vorzeigemodell
Die Lehre mit ihrer Kombination von praxisorientierter Ausbildung in den Betrieben und der theoretischen Wissensvermittlung in den Berufsschulen sei ein absolutes Erfolgsmodell, das international als Vorbild gelte, waren sich WKNÖ-Spartenobmann Flicker, der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk Manfred Denk, Dietmar Hudsky von der Bildungsdirektion NÖ und Walter Trachsler von Netz NÖ im Rahmen eines Podiumgesprächs einig. Sie biete jungen Menschen hervorragende und vielfältige Berufschancen, die Leistungen der Lehrlinge verdienten höchste Anerkennung. Niederösterreichs Wirtschaft brauche engagierte und bestens qualifizierte Fachkräfte.
Der Energieversorger EVN war als Hauptsponsor der Veranstaltung ebenso wie die WKNÖ-Bildungsabteilung mit einem eigenen Info-Stand vertreten. Insgesamt konnten von den Schülerinnen und Schülern beim „Tag des High-Tec Lehrlings“ 13 Berufe aus Niederösterreichs Metallgewerbe über Wett- und Schaubewerbe, Informationsstände und verschiedene Präsentationen erlebt und kennengelernt werden:
- Elektrotechnik – Elektrotechnik und Gebäudetechnik
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- Installations- und Gebäudetechnik
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- Luftfahrzeugtechnik
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