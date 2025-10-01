Tag des Kaffees mit ORF NÖ in Amstetten
Amstetten
Am 1. Oktober ist der Tag des Kaffees. Ein Team aus dem Landesstudio des ORF NÖ besuchte in Kooperation mit der WKNÖ in jedem Viertel des Landes ein Kaffeehaus und servierte den Gästen verschiedene Kaffeeköstlichkeiten. In Amstetten wurde das Cafe Exel (Betreiber: Reinhard Bertl )besucht. ORF Moderatorin Katharina Sunk schlüpfte für eine Stunde in die Schürze und unterstützte das Kafffeehaus-Team im Servicebereich - zur Überraschung und Freude der Kaffeehausbesucher.