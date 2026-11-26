Ende November 2026 fand die Abschlussveranstaltung des österreichisch-ungarischen INTERREG-Projekts „Talent School“ statt. Im Mittelpunkt standen die Ergebnisse des Projekts sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Bildungskonzepts.

Ziel der Talent School ist es, junge Menschen frühzeitig dabei zu unterstützen, ihre Talente und Interessen zu entdecken und unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen. Das Besondere daran: Bereits ab der ersten Klasse Mittelschule wird praxisorientierte Berufsorientierung in den Schulalltag integriert.

Die Mittelschule Aspang ist eine der drei zertifizierten Pilotschulen in unserer Region. Gemeinsam mit regionalen Unternehmen wurden Betriebsbesichtigungen, Workshops und praxisorientierte Unterrichtseinheiten durchgeführt.

Auch die Unternehmen wurden im Rahmen einer eigens entwickelten Ausbildungsreihe darauf vorbereitet, Berufsbilder altersgerecht und praxisnah zu vermitteln.

Ein besonderer Meilenstein war die offizielle Zertifizierung aller drei Pilotschulen als Talent School im September 2026.

Mit dem Ende des Förderprojekts soll die Zusammenarbeit zwischen Schulen und regionaler Wirtschaft nicht enden. Vielmehr bilden die entwickelten Konzepte, aufgebauten Netzwerke und gesammelten Erfahrungen die Grundlage für eine langfristige Verankerung und Weiterentwicklung der Talent School.

Ein besonderer Dank gilt allen Schulen, Unternehmen und Projektpartner:innen, die zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben. Das Projekt Talent School wurde im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG Österreich-Ungarn umgesetzt.

© Vollmer V.l.n.r.: Josef Vollmer, Katja Lang, Christoph Rosenkranz, Claudia Pölzlbauer, Martin Friedl, Florian Kerschbaumer, Michaela Walla, Bernhard Dissauer-Stanka, Christian Stacherl, Harald Nagl, Fritz Trimmel, Silvia Stögerer und Michael Dollischal.



