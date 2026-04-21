The Black Science Tattoo in Bruck/Leitha

Im Jahr 2024 konnte Mariella Koller Ihre Meisterausbildung für Kosmetik, eingeschränkt auf Tätowieren erfolgreich abschließen. Ihr Studio im Zentrum von Bruck/Leitha überzeugt seit der Gründung im Jahr 2019 und der Übernahme durch Frau Koller 2024 durch qualitätvolle Arbeit und besten Service.

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche gratulierte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal zum bisherigen Erfolg und wünschte für die Zukunft alles Gute!