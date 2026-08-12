The Green - Food in Glas Company feiert 5-jähriges Bestehen

Seit nunmehr fünf Jahren beliefert Stefan Schartner seine Kundinnen- und Kunden aus dem Bezirk Korneuburg mit frisch gekochten Menüs, von denen mittlerweile eine Vielzahl zur treuen Stammkundschaft geworden ist.

Regionalität und wertschätzender Umgang mit den Lebensmitteln stehen bei The Green an oberster Stelle. Der Haubenkoch Stefan Schartner kauft die Zutaten entsprechend den eingehenden Bestellungen ein und kocht genau nach Bedarf– so wird Abfall vermieden und Lebensmittelverschwendung vorgebeugt. Das hochwertige und regionale Essen im Glas wird anschließend direkt nach Hause oder ins Büro geliefert.

Wöchentlich gibt es eine Auswahl von fünf Hauptgerichten und zwei vegetarischen Alternativen sowie passende Beilagen, diverse Suppen, Salate und Desserts.

Die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau gratuliert herzlich zum fünfjährigem Jubiläum!

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