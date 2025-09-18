Thomas Hagmann erneut WKNÖ-Obmann in Krems

Hagmann ist Geschäftsführer des traditionsreichen Familienbetriebs Café-Konditorei Hagmann GmbH in Krems und Innungsmeister des NÖ Lebensmittelgewerbes. Als Sprachrohr von rund 5500 Unternehmen im Bezirk Krems will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten weiterhin eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Krems durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, skizziert er die strategischen Schwerpunkte der neuen Periode.

Unterstützt wird er dabei vom Bezirksstellenausschuss, sowie von Bezirksstellenleiter Mag. Holger Lang-Zmeck und dem Team der Bezirksstelle Krems. „Unsere Bezirksstelle Krems versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Die Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Hagmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Sieglinde Almesberger

Christian Berger

Thomas Hagmann

Monika Hofstätter

Philippe Kaufmann

Albert Kisling

Jürgen Kreibich

Thomas Schubrig

Stefan Seif

Ralph Peter Theuer

Christian Wildeis

Martin Zöhrer

© Tanja Wagner Thomas Hagmann wurde erneut zum Kremser WKNÖ-Obmann ernannt.



V.l.: WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und WKNÖ Dir.Stv. Alexandra Höfer