Thomas Rack eröffnet Bar

Thomas Rack hat den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und seine Cocktailbar "After Credits" im Kinocenter in Neunkirchen eröffnet.

Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten zur gelungenen Eröffnung und wünschten Thomas Rack einen guten Start.





© zVg V.l.: Manfred Knöbel, Thomas Rack und Bernhard Dissauer-Stanka.



