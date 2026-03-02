Thomas Rack eröffnet Bar
Neunkirchen
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 02.03.2026
Thomas Rack hat den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und seine Cocktailbar "After Credits" im Kinocenter in Neunkirchen eröffnet.
Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten zur gelungenen Eröffnung und wünschten Thomas Rack einen guten Start.