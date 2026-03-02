Zum Inhalt springen
Gruppenbild
Thomas Rack eröffnet Bar

Neunkirchen

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 02.03.2026

Thomas Rack hat den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und seine Cocktailbar "After Credits" im Kinocenter in Neunkirchen eröffnet.

Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten zur gelungenen Eröffnung und wünschten Thomas Rack einen guten Start.


Gruppenbild
© zVg V.l.: Manfred Knöbel, Thomas Rack und Bernhard Dissauer-Stanka.