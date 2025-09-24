TIP-Experteninterview: Zukunft aktiv gestalten

Jedes Jahr profitieren rund 300 niederösterreichische Unternehmen von den Technologie- und InnovationsPartnern (TIP NÖ), einer gemeinsamen Initiative von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ, die innovative Vorhaben mit maßgeschneiderten Services unterstützt. Durchschnittlich 70 dieser Unternehmen reichen ihre Projekte zum NÖ Innovationspreis ein, der als Sprungbrett für den Staatspreis Innovation gilt.



Die Ideen, die beim NÖ Innovationspreis ausgezeichnet werden, zeigen, wie vielfältig und mutig Innovation in Niederösterreich gelebt wird. Die jüngste Verleihung fand im Februar 2025 im Haus der Digitalisierung in Tulln statt, wo Projekte wie der weltweit erste induktiv beheizte Waffelofen von Bühler Wafer Solutions GmbH prämiert wurden – eine nachhaltige Erfindung, die den Energieverbrauch massiv senkt und fast CO2-neutral arbeitet. Auch viele andere Projekte, etwa digitale Wassermanagement-Tools oder biobasierte Inhaltsstoffe zur Chemikalienreduktion, wurden mit Sonderpreisen gewürdigt.



Innovation im Interview: Stefan Pfeffer von Microtronics



Die neue Interview-Serie der TIP NÖ startet mit dem Thema Innovation und Experten Stefan Pfeffer, Geschäftsführer von Microtronics aus Ruprechtshofen (Bezirk Melk), als Gesprächspartner. Microtronics wurde bereits mehrfach für seine Lösungen ausgezeichnet und engagiert sich seit über 20 Jahren in den Bereichen Energiemonitoring und Energieeffizienz.



Pfeffer betont im Interview, wie wichtig es sei, die Zukunft aktiv zu gestalten. Die Auszeichnungen, wie der Innovationspreis, seien nicht nur Anerkennung, sondern Motivation und Bestätigung für das gesamte Team.

Wer sind die TIP NÖ?

Die Technologie- und InnovationsPartner (TIP) NÖ sind die erste Adresse für Unternehmen in Niederösterreich zu den Themen Innovation und Digitalisierung. Sie unterstützen Betriebe von der Idee bis zum Markterfolg – mit Beratungen zu Patenten, Marken, Förderungen, Kooperationschancen und Technologiebewertungen.

T 02742/851-16601 oder

E tip@wknoe.at

www.tip-noe.at



Zur Experteninterview-Serie

Regelmäßige Gespräche mit Branchenkennern zu aktuell relevanten Themen.

Vorschau für die nächsten Ausgaben:

