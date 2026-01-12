Tischlerei Zamecnik: Mitarbeiterehrungen

Im Zuge einer Firmenfeier fand im Tischlereibetrieb Zamecnik die Ehrung für langjährige Mitarbeiter statt. Geehrt wurden dabei Herbert Bichler und Christian Brandl für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit sowie Rita Zamecnik für 25 Jahre.

Im Rahmen der Feier dankte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal den ausgezeichneten MitarbeiterInnen für das langjährige Engagement und wünschte Landesinnungsmeister Stefan Zamecnik und seinem Team weiterhin viel Erfolg.