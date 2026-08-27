Tobias Printz übernimmt Vorsitz der Jungen Wirtschaft Mödling

Die Junge Wirtschaft Mödling hat ein neues Führungsteam gewählt. Tobias Printz, Berufsfotograf aus Wiener Neudorf, wurde zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt und übernimmt damit die Funktion von Lilly Kaltenbrunner. Sie bleibt dem Team weiterhin als stellvertretende Vorsitzende erhalten und wird ihre Erfahrung auch künftig in die Arbeit der Jungen Wirtschaft einbringen. Clemens Nöstler ergänzt das Trio.

Die Junge Wirtschaft Mödling setzt damit auf eine Mischung aus Kontinuität und frischen Impulsen. Das neu gewählte Team möchte die Interessen junger Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk weiterhin konsequent vertreten, die Vernetzung fördern und attraktive Veranstaltungsangebote schaffen.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht gratulierte dem neu gewählten Vorstand: „Die Junge Wirtschaft leistet einen wertvollen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Mödling. Ich gratuliere Tobias Printz, Lilly Kaltenbrunner und Clemens Nöstler herzlich zur Wahl und freue mich auf die gemeinsame Arbeit für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Region.“

© Tobias Printz v.l. Harald Schachl, Martin Fürndraht, Andrea Lautermüller, Lilly Kaltenbrunner, Tobias Printz, Clemens Nöstler, Marlene Zeidler-Beck, Erich Moser und Gernot Steurer