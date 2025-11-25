Topf sucht Deckel im IMC Krems – die Geschäftskontaktemesse der WKNÖ war wieder schnell ausgebucht

Im Vorfeld jeder Veranstaltung können Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Gesprächswünsche anmelden, die geplant und koordiniert werden. So lernen sich die Firmenvertreter kennen, können ihre Produkte sowie Dienstleistungen präsentieren und durchaus auch Geschäfte anstoßen. Die WKNÖ-Veranstaltung im IMC Krems war gut besucht, was Stefan Seif vom Kremser Bezirksstellenausschuss der WKNÖ besonders freut: „Wir waren bei der Geschäftskontaktemesse wieder rasch ausgebucht – 181 Anmeldungen mit 680 Gesprächswünschen zeigen, dass dieses Erfolgsformat nach wie vor gefragt ist. Unsere Welt verändert sich ständig, und es ist wichtig, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Deshalb lohnt es sich, sich immer wieder neu zu vernetzen – so bleibt man über aktuelle Entwicklungen informiert und erhält wertvolle neue Perspektiven." Dass die Vernetzungsveranstaltung nichts an Aktualität oder Beliebtheit verloren hat, kann Seif angesichts der Bewertungen nur bestätigen: „Beim Feedback war die vergebene Durchschnittsnote für das Veranstaltungskonzept 1,12 und für die Veranstaltungsorganisation 1,09.“

Rund 6.300 Unternehmerinnen und Unternehmer aus NÖ haben seit dem Beginn des Erfolgsformats 2026 teilgenommen und knapp 20.000 Gespräche geführt."

