„Topf sucht Deckel“: WKNÖ-Geschäftskontaktemesse als Erfolgsformat

„Zusammenarbeit und Geschäfte erfordern seit jeher Vertrauen und gegenseitiges Verständnis. Beides lässt sich am leichtesten im direkten persönlichen Kontakt herstellen. Deswegen ist der persönliche Austausch nach wie vor die beste Art, sich für zukünftige Kooperationen kennenzulernen“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker zur WKNÖ-Veranstaltung „Topf sucht Deckel“ in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden).

Seit 2016 über 29.000 Gesprächsrunden

„Topf sucht Deckel“ ist eine WKNÖ-Veranstaltungsreihe zur Vernetzung von Betrieben. Das Format findet viermal jährlich an wechselnden Standorten in Niederösterreich statt. Im Vorfeld jeder Veranstaltung können Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Gesprächswünsche anmelden, die geplant und koordiniert werden. Mit großem Anklang - „Topf sucht Deckel“ ist ein echtes Erfolgsformat. Seit 2016 haben über 9.700 Unternehmerinnen und Unternehmer teilgenommen und dabei über 29.000 Gesprächsrunden absolviert. Allein in Oberwaltersdorf waren rund 300 Unternehmerinnen und Unternehmer mit von der Partie, über 900 Gespräche wurden geführt. Sebastian Makoschitz-Weinreich, der frisch gewählte Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Baden, zieht zufrieden Bilanz: „Vor-Ort-Veranstaltungen‘ sind einfach die erste Wahl, wenn es um regionale Vernetzung geht. Spätestens seit der Corona-Zeit wissen wir, dass dem Regionalitätsbewusstsein eine immens hohe Bedeutung zukommt, wenn die Wirtschaft auch lokal funktionieren soll. Es liegt also meiner Meinung nach nichts näher, als ein solches Vernetzungs-Event wie ‚Topf sucht Deckel‘ vor Ort genau in der Region zu veranstalten, um die es dabei geht.“

© Christian Schörg V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Sebastian Makoschitz-Weinreich, Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Baden