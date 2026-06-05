Topf sucht Deckel in der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl – die Geschäftskontaktemesse der WKNÖ war schnell ausgebucht

Im Vorfeld jeder Veranstaltung können Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Gesprächswünsche anmelden, die geplant und koordiniert werden. So lernen sich die Firmenvertreter kennen, können ihre Produkte sowie Dienstleistungen präsentieren und durchaus auch Geschäfte anstoßen. Die WKNÖ-Veranstaltung in der Bezirksstelle Zwettl war gut besucht, was WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner besonders freut: „Wir waren bei der Geschäftskontaktemesse rasch ausgebucht – rund 110 Anmeldungen mit über 330 Gesprächswünschen zeigen, dass dieses Erfolgsformat nach wie vor gefragt ist. Unsere Welt verändert sich ständig, und es ist wichtig, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Deshalb lohnt es sich, sich immer wieder neu zu vernetzen – so bleibt man über aktuelle Entwicklungen informiert und erhält wertvolle neue Perspektiven." Dass die Vernetzungsveranstaltung nichts an Aktualität oder Beliebtheit verloren hat, kann Blauensteiner angesichts der Bewertungen nur bestätigen: „Die lokale Vernetzung, die durch dieses Veranstaltungsformat ermöglicht wird, stärkt Betriebe vor Ort, erhält Arbeitsplätze und hält unsere Ortskerne lebendig. Lokale Händler, Dienstleister, Handwerksbetriebe und Beschäftigte profitieren davon genauso wie deren Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig bleibt jeder lokal ausgegebene Euro in der Region. Damit ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle. So erklärt sich auch das überaus positive Feedback, bei dem die vergebene Durchschnittsnote für das Veranstaltungskonzept 1,06 war.“

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© Claus Schindler Bei der Geschäftskontaktemesse „Topf sucht Deckel“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl: V.l.: Organisator Toni Ferk (Sales Teams & More), WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas.