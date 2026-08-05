208 Gäste beim Cup des NÖ Parfümeriewarenhandels in Baden

Die traditionsreiche Trabrennbahn Baden stand auch heuer wieder im Zeichen des NÖ Parfümeriewarenhandels. Zum diesjährigen Cup des Berufszweigs kamen 208 Besucherinnen und Besucher zusammen.

Die Veranstaltung hat sich als beliebter Treffpunkt der Branche etabliert. Sie bietet eine ideale Gelegenheit, Kontakte zu pflegen, Erfahrungen auszutauschen und das Netzwerk innerhalb des NÖ Parfümeriewarenhandels zu stärken.



Für den sportlichen Höhepunkt sorgten Power Conway und Fahrerin Stefanie Mayr, die den Cup für sich entscheiden konnten.



Mit der gelungenen Verbindung aus Tradition, sportlicher Spannung und persönlichem Austausch erwies sich die Veranstaltung erneut als voller Erfolg.

