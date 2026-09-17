Tradition, Kompetenz und Service seit Jahrzehnten in Pressbaum

Seit mittlerweile vier Jahrzehnten steht der Name Michael Schandl in Pressbaum für Kompetenz, Verlässlichkeit und umfassenden Service rund um Getränke und Veranstaltungsbedarf. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Belieferung der Gastronomie. Was einst als Einzelunternehmen begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem erfolgreichen Familienbetrieb Parallel zum Einzelunternehmen wurde vor 25 Jahren zusätzlich die GmbH gegründet und ist weit über die Region hinaus bekannt und genießt einen hervorragenden Ruf.

Das umfangreiche Sortiment umfasst sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Getränke für jeden Anlass. Ob private Feier, Geburtstagsfest, Hochzeit, Firmenveranstaltung oder Vereinsfest – bei Michael Schandl finden Kundinnen und Kunden nicht nur die passenden Getränke, sondern auch eine umfassende und persönliche Beratung.

Besonders geschätzt wird die langjährige Erfahrung des Unternehmens bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Gemeinsam mit seinem engagierten Team unterstützt Michael Schandl seine Kundinnen und Kunden bei der Auswahl der richtigen Mengen, der passenden Getränke sowie der optimalen Ausstattung für jede Feier. So wird sichergestellt, dass jedes Fest zu einem gelungenen Erlebnis wird.

Michael Schandl und sein Team stehen ihren Kundinnen und Kunden mit wertvollem Know-how, praktischen Tipps und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite. Diese Kombination aus Fachwissen, Serviceorientierung und regionaler Verbundenheit macht den Getränkeabhol- und Liefermarkt zu einem wichtigen Partner für zahlreiche Veranstaltungen in der Region.

Zu den Firmenjubiläen gratulierten WK-Purkersdorf Obmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Josef Rothensteiner und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten weiterhin viel Erfolg.