Traditionelles Netzwerktreffen der Sozialpartner am Mödlinger Weinfest

Bereits zur Tradition geworden ist das jährliche Netzwerktreffen der regionalen Sozialpartner und Institutionen im stimmungsvollen Ambiente des Mödlinger Weinfests. Auch heuer kamen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterkammer (AK), des Arbeitsmarktservice (AMS), der Wirtschaftskammer (WK) sowie der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Mödling zusammen, um den persönlichen Austausch zu pflegen.

Mit dabei waren Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Susanna Stangl, Leiterin der Arbeiterkammer Mödling, Werner Piringer, Leiter des AMS Mödling, sowie Elisabeth Gschiel, Leiterin der ÖGK Mödling. Begleitet wurden sie von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Vernetzungstreffen ebenfalls zum fachlichen Austausch nutzten.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle Entwicklungen in der Region, Herausforderungen am Arbeitsmarkt sowie Themen rund um Wirtschaft und Gesundheit. Das jährliche Treffen bietet den Beteiligten die Möglichkeit, bestehende Kooperationen weiter zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Schwerpunkte für die Zukunft zu setzen. Der regelmäßige Dialog zwischen den regionalen Partnern ist eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Durch den engen Austausch können aktuelle Herausforderungen rasch aufgegriffen und gemeinsame Lösungen im Interesse der Menschen und Betriebe in der Region entwickelt werden.

© WKNÖ V.l.: Werner Piringer, Andrea Lautermüller, Winzerin Birgit Pferschy-Seper, Susanna Stangl und Elisabeth Gschiel



