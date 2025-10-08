Traditionscafé Kranister unter neuer Leitung wiedereröffnet

Das traditionsreiche Café Kranister hat einen neuen Betreiber: Igor Tadic. In Absprache mit Frau Kranister führt er den bekannten Namen fort und möchte das beliebte Café wieder zu einem Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer in Klosterneuburg machen.

Tadic plant, die bewährte Tradition des Hauses fortzuführen und seinen Gästen künftig täglich Frühstück, ein abwechslungsreiches Mittagsmenü, frische Konditorwaren, Kaffeespezialitäten, Getränke sowie eine kleine Auswahl an Abendgerichten anzubieten.

Zur Wiedereröffnung besuchten Bürgermeister Christoph Kaufmann, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart und Stadtmarketingleiter Stefan Gabritsch den neuen Betreiber in seinem neu renovierten Café-Restaurant. Im Namen der Stadtgemeinde Klosterneuburg und der Wirtschaftskammer Klosterneuburg überreichten sie Igor Tadic eine gemeinsame Urkunde und gratulierten herzlich zur Neueröffnung.

„Wir freuen uns, dass die Tradition dieses Cafés weitergeführt wird und wünschen Herrn Tadic viel Erfolg für die Zukunft“, betonte Bürgermeister Kaufmann bei seinem Besuch.

Mit neuem Schwung und vertrautem Charme möchte Igor Tadic das Café Kranister wieder zu einem beliebten Ort der Begegnung in Klosterneuburg machen.