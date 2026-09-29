Trauer um langjährigen Funktionär

Die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement und die Bezirksstelle Bruck/Leitha der Wirtschaftskammer NÖ trauern um ihren langjährigen Funktionär und Transportunternehmer in Ruhe, Ing. Eduard Pipal. Er ist im 79. Lebensjahr verstorben.

"Mit großem Engagement, herausragender Fachkompetenz und persönlichem Einsatz hat er über 15 Jahre die Arbeit der Fachgruppe mitgestaltet und sich für die Interessen der Wirtschaft auch in der Region eingesetzt. Durch seine Verlässlichkeit und sein hohes Verantwortungsbewusstsein hat er sich landesweit hohe Anerkennung erworben. Auch auf Bezirksebene hat er wesentliche Impulse für seine Branche gesetzt", heißt es seitens der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement und der Bezirksstelle Bruck/Leitha.

Und: "Wir verlieren mit Eduard Pipal einen geschätzten Wegbegleiter. Seine Persönlichkeit und sein Wirken werden uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt insbesondere seiner Familie und allen Angehörigen."