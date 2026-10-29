Traumhochzeitsschmiede - Weddings & Bridal Atelier e.U. eröffnet in Hainfeld

Nicole Munz eröffnete in Hainfeld ihre Traumhochzeitsschmiede und bietet als diplomierte Hochzeitsplanerin individuelle Hochzeitskonzepte mit Fokus auf Stil und professionelle Organisation an. Mit ihrem Angebot begleitet die Traumhochzeitsschmiede Paare von der Planung bis zur Umsetzung ihres großen Tages und setzt damit einen neuen Impuls für die Region. Zur Eröffnung gratulierten Markus Leopold, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Lilienfeld, und Tanja Dallinger, Vorsitzende-Stellvertreterin der Jungen Wirtschaft Lilienfeld, und wünschten der Unternehmerin viel Erfolg.

https://traumhochzeitsschmiede.at/