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© WKNÖ

Treffen mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer

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Aktualisiert am 15.04.2026

Unter dem Motto „Wirtschaftsstandort Österreich – zurück auf der Überholspur“ war Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zu Gast beim BusinessCircle der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel in Wieselburg. Die WKNÖ-Bezirksstellen Melk und Scheibbs nutzten den Termin für einen persönlichen Austausch und brachten die Anliegen der regionalen Betriebe vor.

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© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl (Scheibbs), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer (Melk).