Treffen mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer

Unter dem Motto „Wirtschaftsstandort Österreich – zurück auf der Überholspur“ war Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zu Gast beim BusinessCircle der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel in Wieselburg. Die WKNÖ-Bezirksstellen Melk und Scheibbs nutzten den Termin für einen persönlichen Austausch und brachten die Anliegen der regionalen Betriebe vor.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl (Scheibbs), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer (Melk).