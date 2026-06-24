Treffpunkt Sommerfest

Schloss Walpersdorf im Traisental war heuer Ort des Sommerfestes der Metalltechniker und Mechatroniker Niederösterreichs, das die NÖ Landesinnungen bereits zum zwölften Mal ausrichteten. Das Event ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres. Kurz vor Sonnenwende, am 18. Juni 2026, trafen sich die Mitglieder dieser zwei Branchen zum Netzwerken und zum Austausch – Zeit dafür fehle während des Jahres und sei aber extrem wichtig, betonte der NÖ Landes- und Bundesinnungsmeister der Metalltechniker, KommR Mst. Harald Schinnerl in seiner Begrüßung, die er gemeinsam mit seinem Kollegen, KommR MMst. Ing. Andreas Kandioler, NÖ Landes- und Bundesinnungsmeister der Mechatroniker gestaltete. Der Erfolg für dieses Sommerfest spricht für sich – auch heuer sind mehr als 220 Personen der Einladung gefolgt. Unter den Ehrengästen waren Bundesinnungsmeister-Stv. KommR MMst. Herbert Ohr, die Werkstättenleiter vom WIFI St. Pölten, Christoph Brandauer und Mst. Patrick Zöchling; anwesend waren auch die Vertreter der Landesberufsschulen RegR. Dipl.-Päd. Ing. Franz Pleil, Direktor LBS Mistelbach, sein Stellvertreter Dipl.-Päd. Ing. Gerald Böck, Ing. Helmut Blamauer, BEd MEd., Direktor LBS Stockerau und Stellvertreter Ing. Andreas Hopfeld, BEd., und die Direktorin der Bundesfachschule für Flugtechnik, Mag. Roswitha Bürgmayr.

Attraktives Rahmenprogramm

Erfolgsgarant war sicher wieder das gelungene Programm, einer Mischung aus kulturellem Angebot, einer attraktiven Location, der Möglichkeit, die Branchenkollegen kennenzulernen - und das mit einem hervorragenden Abendessen zu kombinieren. Im wunderschönen Garten von Schloss Walpersdorf wurde zu Beginn des Sommerfestes mit einem Sektempfang gestartet, viele nutzten auch die Möglichkeit durch die imposanten Innenräume zu schlendern. Nach den Ansprachen der Innungsmeister folgte die Riesenseifenblasenshow mit „Dr. Bubbles“, gefolgt vom Auftritt der a capella Kabarett-Gruppe „Die Vierkanter“. Die vier Sänger begeisterten mit einem Auszug aus ihrem neuesten Programm „Glanzstücke“. Mit Humor nahmen sie in ihren musikalischen Interpretationen auch Themen wie die österreichische Förderlandschaft ins Visier und ernteten viel Applaus. Mit einem Abendessen und vielen Gesprächen klang der Abend gemütlich aus.

Ansprachen der Innungsmeister

Der offizielle Teil wurde bewusst kurz gehalten. Humorvoll teilten sich die beiden Landesinnungsmeister den Part der Ansprache. Harald Schinnerl stellte dabei nochmals den neuen Geschäftsführer, Mag. Michael Bergauer, vor. Ein großes Anliegen der Innung ist die Ausbildung des Nachwuchses. Die beiden Innungsmeister betonten, dass diese nur deshalb erfolgreich ist, da in den Berufsschulen hervorragende Arbeit geleistet wird. Schinnerl und Kandioler bedankten sich für die gute Zusammenarbeit bei den anwesenden Vertretern.

30 Jahre Mitgliedschaft – Firma F. Jank GmbH aus Groß Gerungs geehrt

Seit 45 Jahren arbeitet die Firma Jank mit Milchkühltanks und fahrbaren Milchkühlanlagen, sie ist weltweit tätig, eine wichtige Sparte ist der Verkauf bzw. Export gebrauchter Anlagen – ein Beispiel gelebter Nachhaltigkeit, wie Landesinnungsmeister KommR MMst. Ing. Andreas Kandioler bei der Ehrung hervorhob. Er zollte dem Unternehmer auch großen Respekt für seinen Mut und für die Vision, mit der Friedrich Jank vor 45 Jahren seine Firma gegründet hat. Mit zunehmend steigenden Temperaturen und dem veränderten Klima ist die Kältetechnik unverzichtbar geworden, ein Bereich, den die Firma Jank als verlässlicher Partner, der höchste Qualität bietet, mitgestaltet. Seit 30 Jahren ist Friedrich Jank auch Mitglied bei den Mechatronikern NÖ, dafür wurde er beim Sommerfest mit einer Urkunde geehrt.