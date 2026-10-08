TRIGOS 2026: GKT GmbH aus Gloggnitz gewinnt auf Bundesebene

Links TRIGOS

Niederösterreich setzt seinen Erfolgskurs beim österreichweit renommiertesten Nachhaltigkeitspreis fort: Mit der GKT GmbH (ehemals GIG Karasek GmbH) aus Niederösterreich sicherte sich heuer erneut ein heimisches Unternehmen einen Sieg beim TRIGOS Österreich 2026. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen in der Kategorie Klimaschutz für sein zukunftsweisendes Projekt „CompriVAP – Dampferzeugung mittels industrieller Abwärmenutzung“.

„Der neuerliche Erfolg eines niederösterreichischen Unternehmens beim TRIGOS zeigt eindrucksvoll, dass Innovation, Wirtschaftskraft und Nachhaltigkeit in unserem Bundesland Hand in Hand gehen. Die ausgezeichneten Projekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lösung zentraler Zukunftsfragen und stärken gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Abwärme wird zu wertvollem Prozessdampf

Die GKT GmbH mit Sitz in Gloggnitz ist ein international tätiger österreichischer Anlagenbauer für thermische Trenntechnik und Umwelttechnologien wie industrielle Abwärmenutzung und CO2-Valorisierung. Mit ihrer Technologie „CompriVAP“ leistet GKT einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrieprozesse.

Wie groß das Potenzial ist, zeigt ein aktuelles Projekt am BASF-Standort Ludwigshafen: Dort realisiert GKT eine der weltweit leistungsstärksten industriellen Großwärmepumpen ihrer Art. Bislang ungenutzte Niedertemperatur-Abwärme wird wirtschaftlich nutzbar gemacht und fossile Dampferzeugung im industriellen Maßstab ersetzt.

Auf Basis der mechanischen Brüdenverdichtung und mithilfe eines mehrstufigen Verdichtersystems wird Dampf auf ein nutzbares Druck- und Temperaturniveau gebracht und anschließend erneut als Prozessdampf eingesetzt. Dadurch kann der Bedarf an konventionell erzeugtem Frischdampf und damit der Einsatz fossiler Energieträger deutlich reduziert werden.

Mit einer thermischen Leistung von bis zu 50 Megawatt zeigt das Projekt erstmals die technische und wirtschaftliche Skalierbarkeit dieser Technologie im großindustriellen Einsatz. Am Standort Ludwigshafen können damit künftig bis zu 100.000 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden - ein enormes Potenzial für den Klimaschutz.

Rekordinteresse beim TRIGOS 2026

Der TRIGOS macht seit mittlerweile 23 Jahren Unternehmen sichtbar, die Verantwortung übernehmen und nachhaltige Lösungen entwickeln. Das Interesse war heuer besonders groß: Mit 180 Einreichungen wurde die höchste Teilnehmerzahl seit 13 Jahren erreicht. Eine unabhängige Fachjury nominierte 19 Projekte in sechs Kategorien, aus denen schließlich die Siegerinnen und Sieger hervorgingen.

© TRIGOS/ Markus Korenjak V.l.: Peter Giffinger, CEO Austria bei Saint-Gobain und Präsident von respACT (Träger), Patrick Kulterer, CEO der Anexia Digital (Anexia Holding GmbH), Irene Ritsch, Leiterin Integrale Planung (RENOWATE), Thomas Windischbauer, COO der Silhouette International Schmied AG (Silhouette International Schmied AG), Andreas Schnitzhofer, Geschäftsführer/ Managing Director (GKT GmbH), Regine Perina, Head of Finance and Administration Laufen Austria (Vorjahresgewinnerin)

Foto-Download