„Tut gut!“-Angebot fördert die Gesundheit in Niederösterreichs Betrieben

Niederösterreichs ArbeitnehmerInnen verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Die Gesundheit genau deshalb und genau dort zu fördern, ist eine von vielen Maßnahmen der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge.

„Betriebliche Gesundheitsförderung ist mehr als nur ein Obstkorb. Sie unterstützt die MitarbeiterInnen aktiv dabei, gesund zu bleiben und schafft sichere, anregende und angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Poolmanufaktur Leidenfrost zeigt vor, wie es geht. Das Unternehmen ist bereits seit acht Jahren ein Paradebeispiel in Sachen betrieblicher Gesundheitsförderung“, zeigt sich Landesrat Ludwig Schleritzko im Rahmen eines Betriebsbesuchs am Unternehmensstandort in Eggenburg begeistert.

„Betriebliche Gesundheitsförderung hat bei uns einen Namen: LEIPOfit!Die Gesundheit unserer ArbeitnehmerInnen liegt mir persönlich besonders am Herzen, da sie das Rückgrat und das Kapital unseres Unternehmens sind. Wir haben daher zahlreiche Angebote für die MitarbeiterInnen geschaffen.“, so Lukas Poinstingl, Geschäftsführer der Poolmanufaktur Leidenfrost.

Das mit der Belegschaft gemeinsam erarbeitete Angebot zur betrieblichen Gesundheitsförderung der Poolmanufaktur Leidenfrost beinhaltet derzeit:

Mitarbeitergespräche und monatliches Jour-Fixe zur Optimierung des Betriebsinformations- und Kommunikationssystems

Gemeinsame Aktivitäten zur Steigerung der MitarbeiterInnenzufriedenheit und des Teambuildings wie z.B. Kegelabende, Eisstockschießen, Betriebsausflüge, Family Day, Grillfeste, jeden 1. Mittwoch im Monat informeller Austausch beim Leidenfrost Stammtisch, gemeinsames Wandern…

Neugestaltung des Sozialraums, Ausstattung der Betriebsküche mit neuem Equipment und Erweiterung durch eine Betriebsverpflegung

Optimierung der Arbeitsplätze des Office-Personals durch bspw. Ankauf von höhenverstellbaren Schreibtischen, neuen Beleuchtungskörpern und Headsets, Einrichten der PC-Arbeitsplätzen nach ergotherapeutischer Beratung (Handballenauflagen, ergonomische Mäuse,

Diverse Schulungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für MitarbeiterInnen aller Unternehmensbereiche

LEIPOfit-Newsletter mit Gesundheitstipps und Anregungen für den Alltag

Ein „Frischluftbankerl“ zum Durchatmen und Pause machen

Täglich frisches Obst für alle MitarbeiterInnen

Möglichkeit zur Teilnahme an der betrieblichen Vorsorgeuntersuchung

„Neben Gemeinden, Schulen und Kindergärten setzen wir bei ‚Tut gut!‘ auch einen starken Fokus auf Gesundheitsförderung in Betrieben“, so Wilma Preimel, „Tut gut!“-Programmleiterin „Gesunder Betrieb“.

„Gesunder Betrieb“ im Überblick

Das Betriebsklima erfolgreich zu fördern ist Ziel des „Tut gut!“-Programms „Gesunder Betrieb“. Aktuell werden rund 70 Betriebe und Gemeindebetriebe in Niederösterreich betreut. Ein „gesundes Betriebsklima“ ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes und erfülltes Leben im Allgemeinen. Die Beraterinnen von „Tut gut!“ unterstützen die Betriebe möglichst effektiv und ressourcenschonend, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu zählen beispielsweise auch Burn-Out-Prävention oder alternsgerechtes Arbeiten. Die individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse des Betriebes werden dabei ganz gezielt berücksichtigt.

Mehr Informationen: noetutgut.at/gesunder-betrieb