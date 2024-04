Übergabefeier – „Stark-Buch“ wurde zu „Frau Hofer“

Nach 13 Jahren nahm Birgit Stark Abschied von ihrer Buchhandlung „Stark-Buch“. Mit viel Engagement und Herzblut hatte sie, mit voller Unterstützung ihrer Familie und dem gesamten Team, ihren Traum einer Buchhandlung in Gmünd verwirklicht. Zahlreiche Lesungen in unterschiedlichen Locations brachte sie erfolgreich über die Bühne und der Stark-Buch-Frühling wurde für viele ebenso ein Fixpunkt, wie das Stöbern im Buchladen.

Nun erfolgte die Übergabe des Betriebes an das Familienunternehmen „Frau Hofer“ Die sympathische und engagierte Familie Hofer besteht aus fünf Familienmitgliedern die sich ebenso wie Familie Stark der Liebe zum Lesen verschrieben haben. Familie Hofer besitzt bereits an den Standorten in Retz, Hollabrunn, Eggenburg und Horn Geschäfte und freut sich darauf, die Buchhandlung in Gmünd weiterführen zu können.

Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiter Andreas Krenn dankten Birgit Stark und ihrer Familie für ihren jahrelangen unternehmerischen Einsatz und wünschten der gesamten Familie Hofer alles gute für die Zukunft.