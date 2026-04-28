Übernahme Töpferstube Pressbaum

Gründerin Sonja Lötsch hat 2016 in Pressbaum einen Töpfer-Treffpunkt mit Herz geschaffen, der für Kreativität, Austausch und gemeinsames Arbeiten steht. Über die Jahre entwickelte sich die Töpferstube Wienerwald zu einem geschätzten Platz für alle, die kreatives Arbeiten mit Ton lieben.

Der frische Wind kam mit Cornelia Wagner, die nun als engagierte Nachfolgerin den Betrieb übernimmt. Sie kennt die Töpferstube bereits seit 2018 als Kundin, hat in den letzten Jahren aktiv mitgewirkt und die Ausbildung zur Keramikerin absolviert. Nun erfüllt sie sich den Traum der eigenen Töpferei und führt den Standort mit viel Erfahrung, künstlerischem Talent und Gespür für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden weiter.

Pressbaums Bürgermeister Josef Rothensteiner und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas bedankten sich bei Sonja Lötsch für ihre bisherige erfolgreiche Tätigkeit und gratulierten Cornelia Wagner zur Übernahme und wünschten beiden Unternehmerinnen viel Erfolg.