Überreichung Silbernes Ehrenzeichen - Bmst. Ing. Rudolf Lahofer

Im Rahmen eines Festaktes wurde im Wirtschaftsministerium Herrn KR Bmst. Ing. Rudolf Lahofer das Silberne Ehrenzeichen für außergewöhnliche Verdienste und Leistungen überreicht. Die Wirtschaftskammer NÖ – Bezirksstelle Gänserndorf gratuliert herzlich zu dieser offiziellen Anerkennung durch die Republik Österreich.

© BMWET/Holey Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer (links) und Rudolf Lahofer