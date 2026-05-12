Überreichung Silbernes Ehrenzeichen - Bmst. Ing. Rudolf Lahofer
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Aktualisiert am 12.05.2026
Im Rahmen eines Festaktes wurde im Wirtschaftsministerium Herrn KR Bmst. Ing. Rudolf Lahofer das Silberne Ehrenzeichen für außergewöhnliche Verdienste und Leistungen überreicht. Die Wirtschaftskammer NÖ – Bezirksstelle Gänserndorf gratuliert herzlich zu dieser offiziellen Anerkennung durch die Republik Österreich.