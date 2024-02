"Unikate fürs Leben von der Stickerei Ottenschlag"

Melanie Braunsteiner betreibt in Ottenschlag eine Stickerei. Wer glaubt, dass Stickerei altmodisch ist, der irrt. „Die Möglichkeiten der Textilveredelung sind schier endlos.“, schwärmt Braunsteiner beim monatlichen FiW-BusinessTreff in Zwettl. Sie zeigte einige Beispiele, was heute alles mit Stickerei möglich ist, und große Beliebtheit erfährt.

In ihrem Betrieb wird eine breite Palette an zu bestickenden Produkten geboten, von verschiedenen Textilien und Frottierwaren über Schuhe und Taschen bis hin zu fast jeder individuellen Geschenksidee. Stolz ist Melanie Braunsteiner vor allem darauf, dass der gesamte Vorgang und somit auch die Wertschöpfung vollkommen in Österreich bleibt.

