uniLIGHT.at feiert neuen Standort in St. Andrä-Wördern

Mit einer Einweihungsfeier eröffnete uniLIGHT.at offiziell den neuen Unternehmensstandort in St. Andrä-Wördern. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Modellbau, regionalem Umfeld sowie langjährige Partner folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten persönlich kennenzulernen.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren international als Spezialist für hochwertige Beleuchtungssysteme im Modellbau etabliert. Besonders im Bereich leistungsstarker Navigations-, Strobe- und Landescheinwerfer für Flugmodelle genießt uniLIGHT.at weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Trotz internationaler Kunden und weltweiter Lieferungen bleibt die regionale Verwurzelung des Unternehmens ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie.

Mit dem neuen Standort schafft das Unternehmen mehr Raum für Entwicklung, Produktion und zukünftiges Wachstum. Gleichzeitig soll der neue Firmensitz auch ein Ort für persönlichen Austausch mit Kunden, Partnern und Interessierten sein.

„Der Umzug ist für uns ein wichtiger nächster Schritt und gleichzeitig ein schönes Zeichen dafür, wie sich uniLIGHT.at in den letzten Jahren entwickeln durfte“, so Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ulrich Rockstroh.

In entspannter Atmosphäre mit Snacks, Getränken und vielen interessanten Gesprächen wurde die Eröffnung gemeinsam gefeiert.

Bezirksstellenobmann Christian Bauer gratulierte im Namen der Bezirksstelle Tulln zur Eröffnung und wünscht alles Gute und viel Erfolg.

© unilight.at V.l.: Bezirksstellenleiter Günther Mörth, Geschäftsführer Ulrich Rockstroh und Bezirksstellenobmann Christian Bauer.



