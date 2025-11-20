FIW Hollabrunn: "Unternehmen im KI-Zeitalter – spannende Einblicke von KI-Expertin Florentina Zach

Zu einem Vortrag zum Thema „Unternehmen im KI-Zeitalter“ lud FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl die Unternehmerinnen der Bezirke Hollabrunn und Korneuburg. KI-Expertin Florentina Zach gab spannende Einblicke in das Thema und informierte die Unternehmerinnen über die neuesten Entwicklungen und praxisnahen Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

In ihrer Keynote zeigte Florentina Zach eindrucksvoll auf, wie KI bereits heute den unternehmerischen Alltag prägt. Besonders für Kleinunternehmen eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, Effizienz zu steigern, innovative Lösungen zu entwickeln und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Florentina Zach aus Eggenburg ist die die erste TÜV-zertifizierte KI-Beraterin Österreichs und die erste Frau, die in Niederösterreich eine KI-Firma gegründet hat https://florentinazach.com/