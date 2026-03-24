Wirtschaft trifft Tradition und Innovation: Unternehmerinnen und Unternehmer besuchen die Druckerei Janetschek in Heidenreichstein

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ lud die Wirtschaftskammer Gmünd unter Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger zu einem Betriebsbesuch in die traditionsreiche Druckerei Janetschek nach Heidenreichstein ein. Das 1912 gegründete Familienunternehmen Janetschek steht seit über 110 Jahren für hochwertige Druckprodukte und hat sich unter der Übernahme der Geschäftsführung durch Erich Steindl seit 2018 zu einem ökologisch ausgerichteten Vorzeigebetrieb stetig weiterentwickelt. Das Leistungsspektrum reicht heute von Offset-, Digital- und Großformatdruck bis hin zu Design- und Mediendienstleistungen. Bei der Betriebsführung erhielten die Gäste spannende Einblicke in den gesamten Produktionsprozess und konnten erleben, wie durch die Verbindung von traditionellem Handwerk und moderner Technologie nachhaltige Druckprodukte entstehen. Unterstützt wurde Erich Steindl von seinem Sohn Daniel Steindl sowie seinem Vorgänger Ing. Christian Janetschek. Zahlreiche Auszeichnungen wie der Green Marketing Award, der EMAS-Umweltmanagementpreis oder der Golden Pixel Award unterstreichen die Vorreiterrolle des Unternehmens im Umweltbereich. Neben dem Standort in Heidenreichstein ist die Druckerei auch in Zwettl, Waidhofen und Wien vertreten. Im Zuge der Veranstaltung informierte zudem WIFI-Leiter Leopold Streicher über aktuelle regionale Kursangebote im Waldviertel und betonte die Bedeutung laufender Weiterbildung für Betriebe und Mitarbeiter. Als besondere Gäste schauten auch Bundesrat Sebastian Stark und NEBA Betriebsserviceberaterin Manuela Choudhry bei der Veranstaltung vorbei, nachdem sie über die Website der Wirtschaftskammer Gmünd auf diesen spannenden Betriebsbesuch aufmerksam geworden waren.Ein besonderer Programmpunkt war die Ehrung des Friseurlehrlings Tanja Fronhofer: Sie hat im 2. Lehrjahr unter großartiger Unterstützung ihrer Lehrausbildnerin Sabine Geist beim Landeslehrlingswettbewerb den hervorragenden zweiten Platz erreicht. Spartenobmann Mst. Jochen Flicker würdigte ihre Leistung und ihr handwerkliches Können, das sie im Wettbewerb unter Beweis stellte.

Auch der Wirtschaftsverein Heidenreichstein Creaktiv präsentierte unter Obmann Martin Hetzendorfer sein Wirken für die Region sowie kommende Projekte, darunter die Betriebemesse Hei³ am 8. und 9. Mai 2026 in der Kaskuchl Heidenreichstein. Kulinarisch begleitet wurde die Veranstaltung von DI Birgit Hofbauer Domin mit Spezialitäten rund um den Waldviertler Karpfen sowie kreativen alkoholfreien Getränken – ganz im Zeichen der Fastenzeit als außergewöhnlicher Genuss. Diese gelungene Veranstaltung zeigte eindrucksvoll das Zusammenspiel von Innovation, Nachhaltigkeit und regionaler Wirtschaftskraft im Waldviertel.

© zVg Die Unternehmerinnen und Unternehmer mit den Vertretern der Wirtschaftskammer Gmünd und der Firmenleitung der Firma Janetschek in Heidenreichstein bei WKO vor Ort